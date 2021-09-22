В МИД РФ оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения с Грузией

Возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией пока не ожидается. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"Мы готовы возобновить авиасообщение тогда, когда для этого будут созданы необходимые условия, в первую очередь с точки зрения безопасности, в том числе эпидемиологической. Тогда этот вопрос встанет в практической плоскости", — рассуждает представитель ведомства.

Он добавил, что в Москве будут наблюдать "за всем, что происходит в Грузии", в том числе за ситуацией с точки зрения безопасности.

"Мы выступаем за нормализацию с этой страной, считаем, что тот уровень отношений, который сейчас существует, не в интересах обоих государств", — указал Руденко.