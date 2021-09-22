Онищенко назвал способ наказать Турцию за отказ признать Крым российским
Политик уверен, что если бы полуостров не вошёл в состав России, то "малахольное руководство Киева" сейчас бы его потеряло.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Фотограф Кирилл Зыков
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про "аннексию" Крыма. На 76-й Генассамблее ООН турецкий лидер заявил, что Анкара продолжает поддерживать "территориальную целостность Украины".
"Заявление господина Эрдогана для меня не является удивлением, хотя он бы мог себя и поумнее вести. Я в этой связи хочу обратиться к россиянам: турки нам не союзники", — сказал политик в беседе с РИА ФАН.
По словам Онищенко, "если бы Крым не вошёл в состав России, то малахольное руководство Киева сейчас потеряло бы его" или полуостров "давно бы забрали турки". Депутат напомнил, что в этом вопросе Турция всегда поддерживала Украину, поэтому России пора прекратить финансировать турецкую экономику через туризм.
"Сейчас Турция хорошо пристроилась благодаря нашей беспечности в предоставлении отдыха для граждан. Я обращаюсь ко всем структурам, которые отвечают в нашей стране за отдых: сегодня надо создать всем максимальные условия, чтобы рекреационные возможности Крыма использовались в полной мере во благо здоровья наших граждан", — заключил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожалел, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию.
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