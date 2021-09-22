НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко назвал способ наказать Турцию за отказ признать Крым российским

Политик уверен, что если бы полуостров не вошёл в состав России, то "малахольное руководство Киева" сейчас бы его потеряло.

22 сентября, 14:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Фотограф Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Фотограф Кирилл Зыков

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про "аннексию" Крыма. На 76-й Генассамблее ООН турецкий лидер заявил, что Анкара продолжает поддерживать "территориальную целостность Украины".

"Заявление господина Эрдогана для меня не является удивлением, хотя он бы мог себя и поумнее вести. Я в этой связи хочу обратиться к россиянам: турки нам не союзники", — сказал политик в беседе с РИА ФАН.

По словам Онищенко, "если бы Крым не вошёл в состав России, то малахольное руководство Киева сейчас потеряло бы его" или полуостров "давно бы забрали турки". Депутат напомнил, что в этом вопросе Турция всегда поддерживала Украину, поэтому России пора прекратить финансировать турецкую экономику через туризм.

"Сейчас Турция хорошо пристроилась благодаря нашей беспечности в предоставлении отдыха для граждан. Я обращаюсь ко всем структурам, которые отвечают в нашей стране за отдых: сегодня надо создать всем максимальные условия, чтобы рекреационные возможности Крыма использовались в полной мере во благо здоровья наших граждан", — заключил Онищенко.

Эрдогана пригласили в Крым после заявления об "аннексии" полуострова

Эрдогана пригласили в Крым после заявления об "аннексии" полуострова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожалел, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию.

Названа дата визита Эрдогана в Россию

Названа дата визита Эрдогана в Россию

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Онищенко посоветовал исключить баню и алкоголь после вакцинации от гриппа

сегодня в 13:32

Песков сожалеет, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию

сегодня в 10:53

В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в ГД на семи участках

сегодня в 14:21

Пиняев разрывает оборону: "Крылья Советов" забили 10 голов и разгромили команду Павлюченко в Кубке России

сегодня в 14:48

В Саратовской области 13-летний мальчик умер в школьном автобусе

сегодня в 14:47

Новости партнеров

Layer 1