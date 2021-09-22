Онищенко назвал способ наказать Турцию за отказ признать Крым российским

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про "аннексию" Крыма. На 76-й Генассамблее ООН турецкий лидер заявил, что Анкара продолжает поддерживать "территориальную целостность Украины".

"Заявление господина Эрдогана для меня не является удивлением, хотя он бы мог себя и поумнее вести. Я в этой связи хочу обратиться к россиянам: турки нам не союзники", — сказал политик в беседе с РИА ФАН.

По словам Онищенко, "если бы Крым не вошёл в состав России, то малахольное руководство Киева сейчас потеряло бы его" или полуостров "давно бы забрали турки". Депутат напомнил, что в этом вопросе Турция всегда поддерживала Украину, поэтому России пора прекратить финансировать турецкую экономику через туризм.