Военный лётчик объяснил, какие ошибки мог допустить экипаж пропавшего Ан-26

Заслуженный военный лётчик РФ и заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов прокомментировал пропажу с радаров Ан-26 под Хабаровском. Сам самолёт пилот назвал простым и хорошим в эксплуатации.

"Самолёт этот типа Ан-24, только грузовой вариант. У него есть грузовая рампа, которая позволяет загружать определённый объём груза и транспортировать. Удобный самолёт, достаточно надёжный. Как мы понимаем, на сегодняшний день это всё-таки техника, которая работает несколько десятилетий. От этого зависит её состояние", — передаёт его слова телеканал "360".

Он считает, что прежде всего нужно уточнить компанию, которая использует воздушное судно. Всё зависит от того, как его эксплуатировали и обслуживали, и только после этого можно сделать выводы о состоянии техники, пояснил Попов. Он также напомнил, что для августа и сентября характерна аварийность в любой авиации.