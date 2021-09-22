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Военный лётчик объяснил, какие ошибки мог допустить экипаж пропавшего Ан-26

Пилот также напомнил, что для августа и сентября характерна аварийность в любой авиации.

22 сентября, 13:53
<p>Фото © <a href="http://www.lps-aero.com/uslugi/nashi-samoleti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lps-aero.com</a></p>

Фото © lps-aero.com

Заслуженный военный лётчик РФ и заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов прокомментировал пропажу с радаров Ан-26 под Хабаровском. Сам самолёт пилот назвал простым и хорошим в эксплуатации.

"Самолёт этот типа Ан-24, только грузовой вариант. У него есть грузовая рампа, которая позволяет загружать определённый объём груза и транспортировать. Удобный самолёт, достаточно надёжный. Как мы понимаем, на сегодняшний день это всё-таки техника, которая работает несколько десятилетий. От этого зависит её состояние", — передаёт его слова телеканал "360".

Он считает, что прежде всего нужно уточнить компанию, которая использует воздушное судно. Всё зависит от того, как его эксплуатировали и обслуживали, и только после этого можно сделать выводы о состоянии техники, пояснил Попов. Он также напомнил, что для августа и сентября характерна аварийность в любой авиации.

"Поскольку задачи ещё не выполнены, а летают они в отдалённые районы, погода препятствует выполнению планов. Торопливость и желание выполнить любой ценой — это и есть ошибка", — добавил лётчик.

Ранее стало известно, что пропавший под Хабаровском Ан-26 совершал наблюдательный полёт. Связь с бортом пропала в 38 км от аэропорта вылета. На поиски воздушного судна МЧС направило вертолёт Ми-8. По предварительным данным, на борту Ан-26 находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации).

По факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском возбуждено уголовное дело

По факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском возбуждено уголовное дело

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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