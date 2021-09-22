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В Саратовской области 13-летний мальчик умер в школьном автобусе

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, причина смерти мальчика пока не известна.

22 сентября, 14:47
<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1612130/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области по неизвестным причинам 13-летний мальчик умер в школьном автобусе, когда тот развозил детей по домам. Об этом сообщается на сайте местного следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, после уроков школьный транспорт выехал из города Новоузенска, чтобы доставить учащихся в их населённые пункты. В пяти километрах от посёлка Ближнего одному из детей стало плохо. Учитель вызвал скорую помощь, но приехавшие медики смогли только констатировать смерть ребёнка.

"Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведён осмотр места происшествия и тела мальчика. Повреждений на теле ребёнка при внешнем осмотре не выявлено. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточняется в сообщении.

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Ранее в Петербурге новорождённый малыш умер из-за забытой в его лёгком иглы. Следователи уже возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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