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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом ответила, простила ли блогера

Сейчас женщина передвигается на инвалидной коляске, но врачи обещают поставить её на ноги.

22 сентября, 14:37

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом ответила, простила ли блогера. Видео © Телеканал "360"

Сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, пострадавшая в результате ДТП на Садовом кольце, которое устроил пранкер Эдвард Бил, рассказала, что простила блогера, потому что всем нужно давать шанс на исправление. Об этом сообщает телеканал "360".

"Каждый человек может ошибиться. Любой из нас может оказаться по любую сторону от ДТП. Конечно, не хотелось бы вновь оказаться в моей ситуации, но я считаю, что шанс нужно давать", — сказала она журналистам после очередного судебного заседания.

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По словам женщины, впереди её ждёт ещё несколько операций и долгий курс реабилитации, но врачи уверяют, что после полного выздоровления она снова сможет ходить. Сейчас Артёмова передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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