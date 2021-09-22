Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом ответила, простила ли блогера. Видео © Телеканал "360"

Сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, пострадавшая в результате ДТП на Садовом кольце, которое устроил пранкер Эдвард Бил, рассказала, что простила блогера, потому что всем нужно давать шанс на исправление. Об этом сообщает телеканал "360".

"Каждый человек может ошибиться. Любой из нас может оказаться по любую сторону от ДТП. Конечно, не хотелось бы вновь оказаться в моей ситуации, но я считаю, что шанс нужно давать", — сказала она журналистам после очередного судебного заседания.