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Пригожин испугался за будущее России после нападок на Моргенштерна из-за стрельбы в Перми

По мнению собеседника Лайфа, если музыкант может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала. Сам он при этом не видит вины рэпера.

22 сентября, 14:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что ответственность за трагедию в Перми нельзя возлагать на рэпера Моргенштерна. Об этом он заявил Лайфу в ответ на просьбу прокомментировать заявление члена Общественной палаты, директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.

"Не может Моргенштерн быть виновен в воспитании целого поколения. Вот моих детей не заставишь его ни слушать, ни ориентироваться на него. Он занимается своим бизнесом. Кому не нравится, тот не воспринимает", подчеркнул Пригожин.

Продюсер отметил, что в первую очередь не надо продавать детям оружие. А ответственность за воспитание детей лежит исключительно на родителях, а также школьных и университетских педагогах. Пригожин считает, что "если Моргенштерн может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала — мне страшно за неё".

Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"

Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"

Ранее адвокат Моргенштерна назвал абсурдными заявления о вине рэпера в пермской трагедии. Юрист сомневается, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и считает, что подобные высказывания используются для пиара.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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