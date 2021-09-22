Пригожин испугался за будущее России после нападок на Моргенштерна из-за стрельбы в Перми
По мнению собеседника Лайфа, если музыкант может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала. Сам он при этом не видит вины рэпера.
Фото © Instagram / prigozhin_iosif
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что ответственность за трагедию в Перми нельзя возлагать на рэпера Моргенштерна. Об этом он заявил Лайфу в ответ на просьбу прокомментировать заявление члена Общественной палаты, директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.
"Не может Моргенштерн быть виновен в воспитании целого поколения. Вот моих детей не заставишь его ни слушать, ни ориентироваться на него. Он занимается своим бизнесом. Кому не нравится, тот не воспринимает", — подчеркнул Пригожин.
Продюсер отметил, что в первую очередь не надо продавать детям оружие. А ответственность за воспитание детей лежит исключительно на родителях, а также школьных и университетских педагогах. Пригожин считает, что "если Моргенштерн может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала — мне страшно за неё".
Ранее адвокат Моргенштерна назвал абсурдными заявления о вине рэпера в пермской трагедии. Юрист сомневается, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и считает, что подобные высказывания используются для пиара.
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