Пригожин испугался за будущее России после нападок на Моргенштерна из-за стрельбы в Перми

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что ответственность за трагедию в Перми нельзя возлагать на рэпера Моргенштерна. Об этом он заявил Лайфу в ответ на просьбу прокомментировать заявление члена Общественной палаты, директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.

"Не может Моргенштерн быть виновен в воспитании целого поколения. Вот моих детей не заставишь его ни слушать, ни ориентироваться на него. Он занимается своим бизнесом. Кому не нравится, тот не воспринимает", — подчеркнул Пригожин.

Продюсер отметил, что в первую очередь не надо продавать детям оружие. А ответственность за воспитание детей лежит исключительно на родителях, а также школьных и университетских педагогах. Пригожин считает, что "если Моргенштерн может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала — мне страшно за неё".