В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в ГД на семи участках

В Санкт-Петербурге выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания города в целом прошли соответственно законодательству России, но на некоторых участках были зафиксированы нарушения. Об этом сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов ГД Федерального собрания РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — сказал Кузьмин телеканалу "Санкт-Петербург".

К примеру, на 803-м избирательном участке отмена связана с тем, что был разбит стационарный ящик, а все бюллетени лежали на полу. По словам Кузьмина, работа территориальных избирательных комиссий проходила в оперативном режиме, а нововведения при проведении выборов позволили снизить общее число нарушений.