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В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в ГД на семи участках

Нововведения при проведении голосования позволили снизить общее число нарушений.

22 сентября, 14:21
<p>Фото © ТАСС / Sergei Mikhailichenko / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Sergei Mikhailichenko / SOPA Images via ZUMA Press Wire

В Санкт-Петербурге выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания города в целом прошли соответственно законодательству России, но на некоторых участках были зафиксированы нарушения. Об этом сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов ГД Федерального собрания РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — сказал Кузьмин телеканалу "Санкт-Петербург".

К примеру, на 803-м избирательном участке отмена связана с тем, что был разбит стационарный ящик, а все бюллетени лежали на полу. По словам Кузьмина, работа территориальных избирательных комиссий проходила в оперативном режиме, а нововведения при проведении выборов позволили снизить общее число нарушений.

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Напомним, что по результатам выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга 29 кресел получила "Единая Россия". На втором месте КПРФ (7), на третьем — "Справедливая Россия — За правду" (5). Далее идут ЛДПР, "Новые люди" (по 3) и "Яблоко" (2).

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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