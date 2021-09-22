СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

Тимуру Б., устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, будет назначена психиатрическая экспертиза, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.