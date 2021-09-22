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СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил о необходимости тщательного изучения причин преступления.

22 сентября, 14:13
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Тимуру Б., устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, будет назначена психиатрическая экспертиза, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Кроме того, следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в вузе, проверят его на предмет соответствия всем требованиям законодательства.

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За неделю до нападения на вуз пермский стрелок хвастался подруге своим арсеналом

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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