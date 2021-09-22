Врач рассказал, как избавиться от ломоты в суставах при смене погоды

Регулярное ощущение ломоты в суставах при температурных перепадах может говорить о нехватке витаминов и коллагена в организме. Об этом рассказал невролог и кардиолог Павел Хорошев.

По его словам, человеческое тело хорошо приспособлено к изменениям климата, а если у человека постоянно ухудшается самочувствие из-за резкой смены погоды, это повод обратиться к врачу. С помощью биологических добавок с коллагеном и минералами, аппликаций с лечебной грязью можно избавиться от чувства ломоты. Эксперт отметил, что около 40% людей чувствуют дискомфорт при изменении погоды, но это не повод тревожиться.

"Это досталось им от предков, они должны были при изменении давления, которое предвещало страшный ураган или ливень, изменить положение своё и своих детей, бежать от стихийного бедствия", — объяснил врач в беседе с телеканалом "Звезда".

Хорошев добавил, что справиться с таким состоянием поможет правильное питание, обильное питьё, регулярный сон, прогулки и комфортная психологическая обстановка.