На Украине утвердили перевод крымско-татарского языка на латиницу

На Украине утвердили перевод алфавита крымско-татарского языка с кириллицы на латиницу. Решение было принято в ходе заседания правительства страны.

"Согласиться с предложением Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Меджлиса крымско-татарского народа* относительно утверждения алфавита крымско-татарского языка на основе латинской графики", — говорится в постановлении.

Согласно решению кабмина, крымско-татарская письменность, в частности учебники и другие материалы на этом языке для образовательного процесса, должна быть переведена на латинскую графику к 1 сентября 2025 года. Также правительство поручило министерствам стимулировать применение крымско-татарского языка на основе латиницы в других сферах жизни.

Ранее на Украине предложили переименовать страну по образу США. Автор инициативы также считает, что пример нужно брать с таких европейских государств, как Германия и Австрия.