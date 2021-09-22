В Кремле подтвердили, что встреча Путина с лидерами думских фракций планируется 25 сентября
Скорее всего, общение состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, что встреча Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме должна состояться в субботу, 25 сентября. Об этом РИА "Новости" сообщило в своём телеграм-канале. Ранее то же агентство называло эту дату со ссылкой на источник во фракции "Единой России".
Скорее всего, встреча состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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