В Кремле подтвердили, что встреча Путина с лидерами думских фракций планируется 25 сентября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, что встреча Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме должна состояться в субботу, 25 сентября. Об этом РИА "Новости" сообщило в своём телеграм-канале. Ранее то же агентство называло эту дату со ссылкой на источник во фракции "Единой России".

Скорее всего, встреча состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.