Прокуратура утвердила обвинительное заключение сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой
19-летней москвичке вменяют 264-ю статью УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц"). Ей грозит до семи лет тюрьмы.
Валерия Башкирова. Фото © Соцсети
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы Валерии Башкировой. 19-летняя девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц"). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
"Уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей", — сообщили Лайфу в Прокуратуре Москвы.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, и студентку отправили в СИЗО.
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