Прокуратура утвердила обвинительное заключение сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы Валерии Башкировой. 19-летняя девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц"). Ей грозит до семи лет лишения свободы.