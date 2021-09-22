Однокурсники в МГУ с сочувствием отзываются о девятилетней девочке-вундеркинде
Как отмечают студенты, малышка совершенно нормальная, но у неё "социализация слабенькая".
Фото предоставлено Лайфу
Однокурсники девятилетней жительницы Москвы Алисы Тепляковой, которая в своём юном возрасте сдала ЕГЭ и поступила в вуз, с сочувствием отзываются о девочке.
Как пишет kp.ru, она может посещать очные занятия только в сопровождении кого-то из родителей. На пары её возит папа — Евгений. Охранник одного из корпусов рассказал изданию, что на первую же лекцию отец девочки явился в шортах и футболке. При этом малышка была одета по погоде: в курточке и шапочке. Однако ему всё же стало её жалко. Разделяют это мнение и студенты, которые учатся с ней на одном курсе.
"Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у неё восторг", — рассказала изданию одна из студенток.
По словам другой сокурсницы, как ребёнок она совершенно нормальная, но поведение хромает, социализация слабенькая. Впрочем, есть и небольшое недовольство среди студентов. Например, во время дистанционной лекции Алиса включила микрофон — и весь курс слушал, как на заднем плане шумят её братья и сёстры.
Девочка живёт в однушке, где есть ещё шестеро младших детей. Родители малышки гордо называют себя коммунистами и уверяют, что материальные ценности их не волнуют. Её отец имеет два красных диплома, в том числе психфака МГУ, и на данный момент официально работает воспитателем семейного детского сада. Своих детей мужчина с женой Наталией учат на дому.
Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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