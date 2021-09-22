Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов не пользуется Facebook, однако недоволен тем, что при каждом упоминании его фамилии соцсеть блокирует пользователей. Об этом телеканалу "360" рассказала юрист и представитель специалиста Анна Варганова.

"Его фамилию блокировали и, наверное, до сих пор блокируют. Потому что его фамилия Хохлов, видимо, из-за слова "хохол". Мне кажется, у него в принципе странички нет. Дело в том, что блокируют, когда болельщики между собой разговаривают. Написал кто-то что-то про него — сразу блокируют этого человека, который о нём написал", — отметила Варганова.

Она подчеркнула, что одно заседание уже прошло, правда, представители соцсети на него не явились. Следующее слушание состоится 5 октября. Сам иск был подан около двух с половиной месяцев назад, а основной претензией стал факт того, что у Хохлова достаточно известное имя, на которое он работал много лет, а теперь блокируются все пользователи, которые его упоминают.