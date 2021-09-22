"У него странички нет": Юрист пояснила подробности иска тренера Хохлова к Facebook
Ранее стало известно, что он намерен судиться с сайтом из-за своей фамилии.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов не пользуется Facebook, однако недоволен тем, что при каждом упоминании его фамилии соцсеть блокирует пользователей. Об этом телеканалу "360" рассказала юрист и представитель специалиста Анна Варганова.
"Его фамилию блокировали и, наверное, до сих пор блокируют. Потому что его фамилия Хохлов, видимо, из-за слова "хохол". Мне кажется, у него в принципе странички нет. Дело в том, что блокируют, когда болельщики между собой разговаривают. Написал кто-то что-то про него — сразу блокируют этого человека, который о нём написал", — отметила Варганова.
Она подчеркнула, что одно заседание уже прошло, правда, представители соцсети на него не явились. Следующее слушание состоится 5 октября. Сам иск был подан около двух с половиной месяцев назад, а основной претензией стал факт того, что у Хохлова достаточно известное имя, на которое он работал много лет, а теперь блокируются все пользователи, которые его упоминают.
"Попадаем в бан на неделю": Экс-тренер "Динамо" Хохлов будет судиться с Facebook из-за своей фамилии
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов будет судиться с Facebook из-за блокировки его фамилии. Происходит это из-за того, что социальная сеть расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев.
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