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Турция направляет в Сирию дополнительные войска в преддверии встречи Эрдогана с Путиным

По мнению аналитиков Bloomberg, это демонстративный жест со стороны турецкого лидера, призванный сдержать любые попытки сирийских наземных сил взять под контроль Идлиб.

22 сентября, 15:12
<p>Фото © Ozkan Bilgin / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Ozkan Bilgin / Anadolu Agency via Getty Images

Турция стягивает в сирийский Идлиб дополнительные военные подразделения, сообщает Bloomberg. По данным источников издания, речь идёт о 300 единицах бронетехники и 4 тысячах военных. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предполагают, что это делается демонстративно — в преддверии встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным, намеченной на 29 сентября.

В публикации говорится, что дополнительный контингент военных поможет сдержать любые попытки сирийских наземных сил взять под контроль Идлиб и дороги, ведущие к турецкой границе.

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К слову, ранее Реджеп Эрдоган отметился ещё одним острым заявлением в адрес России: выступая на Генассамблее ООН, он призвал к сохранению целостности Украины и осудил "аннексию" Крыма. На это уже отреагировали в Кремле. А политологи сочли отказ Эрдогана признавать выборы в Крыму "выстрелом себе в ногу". По мнению экспертов, Запад просто использует Анкару как раздражающий фактор для России.

Накануне стало известно, что Эрдоган планирует посетить РФ 29 сентября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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