Турция направляет в Сирию дополнительные войска в преддверии встречи Эрдогана с Путиным

Турция стягивает в сирийский Идлиб дополнительные военные подразделения, сообщает Bloomberg. По данным источников издания, речь идёт о 300 единицах бронетехники и 4 тысячах военных. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предполагают, что это делается демонстративно — в преддверии встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным, намеченной на 29 сентября.