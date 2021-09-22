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Шарий рассказал, кому могла быть выгодна смерть советника Зеленского

Журналист исключил версию личного пиара политика из-за слишком больших рисков.

22 сентября, 15:19

К покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира может быть причастен руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" высказал журналист Анатолий Шарий.

По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом. Отодвинуть Шефира от главы государства оказалось намного сложнее, считает Шарий.

"Шефира таким образом отодвигали, а он зарубился. И конфликт произошёл достаточно жёсткий, действительно яркий и жёсткий: Шефир отказался покидать офис президента. По всей видимости, у кого-то, наверное, сдали нервы. Кто-то себя считает настолько значимым, что пошёл на такой шаг", — сказал он.

Юрист не исключил причастности Зеленского к покушению на своего советника Шефира

Юрист не исключил причастности Зеленского к покушению на своего советника Шефира

При этом Шарий исключил версию самопиара, поскольку характер отверстий от выстрелов говорит о том, что пули могли запросто задеть его самого. Но в результате в реанимации оказался только водитель.

Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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