Шарий рассказал, кому могла быть выгодна смерть советника Зеленского
Журналист исключил версию личного пиара политика из-за слишком больших рисков.
К покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира может быть причастен руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" высказал журналист Анатолий Шарий.
По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом. Отодвинуть Шефира от главы государства оказалось намного сложнее, считает Шарий.
"Шефира таким образом отодвигали, а он зарубился. И конфликт произошёл достаточно жёсткий, действительно яркий и жёсткий: Шефир отказался покидать офис президента. По всей видимости, у кого-то, наверное, сдали нервы. Кто-то себя считает настолько значимым, что пошёл на такой шаг", — сказал он.
При этом Шарий исключил версию самопиара, поскольку характер отверстий от выстрелов говорит о том, что пули могли запросто задеть его самого. Но в результате в реанимации оказался только водитель.
Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.
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