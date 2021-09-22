Шарий рассказал, кому могла быть выгодна смерть советника Зеленского

К покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира может быть причастен руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" высказал журналист Анатолий Шарий.

По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом. Отодвинуть Шефира от главы государства оказалось намного сложнее, считает Шарий.

"Шефира таким образом отодвигали, а он зарубился. И конфликт произошёл достаточно жёсткий, действительно яркий и жёсткий: Шефир отказался покидать офис президента. По всей видимости, у кого-то, наверное, сдали нервы. Кто-то себя считает настолько значимым, что пошёл на такой шаг", — сказал он.

При этом Шарий исключил версию самопиара, поскольку характер отверстий от выстрелов говорит о том, что пули могли запросто задеть его самого. Но в результате в реанимации оказался только водитель.