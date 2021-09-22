СМИ: Наташа Королёва могла выдать чужого ребёнка за свою внебрачную дочь

Певица Наташа Королёва в интервью Лере Кудрявцевой призналась в том, что у неё несколько лет назад родилась внебрачная дочь от друга-гея, которая теперь живёт в США с отцом. Чтобы доказать, что это не пиар-ход, артистка предъявила доказательства — фото и видео, на которых она держит на руках ребёнка. Однако kp.ru полагает, что на снимках не дочь Королёвой, а сын её подруги.

Как пишет издание, на продемонстрированных снимках Наташа Королёва, скорее всего, держит на руках двухмесячного Мартина — сына её подруги Александры Петрич, владелицы спа-салона в Майами. Петрич родила малыша 1 ноября 2018 года, а в январе 2019-го ему исполнилось два месяца, тогда, как утверждает СМИ, и были сделаны фото.

Кадр из видео YouTube / НТВ

Ещё одним совпадением kp.ru считает то, что 13 января 2019 года Наталья и её мама Людмила Порывай как раз были в Майами — они выложили в "Инстаграме" весёлое видео, где певица в том же полосатом комбинезоне, что и на фото с дочерью. Подруга Александра Петрич в ролик не попала, однако она есть в другом видео, которое было снято в тот же день на пляже для YouTube-канала Королёвой KOROLEVA RU. На этом видео есть момент, где муж певицы Сергей Глушко стоит, покачивая коляску. Наверняка Наталья сфотографировалась на память с сынишкой подруги именно в тот день, уверены журналисты издания.

Найдены и другие совпадения: одежда, в которой Королёва присутствует на другом видео с ребёнком, точно такая же, как в ролике, где певица демонстрирует массажёр для шеи, подаренный ей Александрой. Журналисты предполагают, что артистка зашла в тот день на процедуры к своему косметологу и сфотографировалась с малышом.