В Москве не планируют вводить нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

В Москве не планируют вводить нерабочие дни в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал источник в столичном правительстве.

Рост заболевших связан с осенним сезоном и массовым возвращением местных жителей из отпусков. По словам собеседника агентства, необходимость введения локдаунов или строгих мер, подобных весне 2020 года, не обсуждается властями на данный момент.

"Школы, детские сады и городские организации продолжают работать в прежнем режиме, удалённый режим работы для работодателей остаётся рекомендацией. Введение нерабочих дней в столице не рассматривается", — уточнил инсайдер.