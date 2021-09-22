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В Москве не планируют вводить нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

Строгие меры не требуются, их обсуждение в правительстве города пока не проводится.

22 сентября, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Москве не планируют вводить нерабочие дни в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал источник в столичном правительстве.

Рост заболевших связан с осенним сезоном и массовым возвращением местных жителей из отпусков. По словам собеседника агентства, необходимость введения локдаунов или строгих мер, подобных весне 2020 года, не обсуждается властями на данный момент.

"Школы, детские сады и городские организации продолжают работать в прежнем режиме, удалённый режим работы для работодателей остаётся рекомендацией. Введение нерабочих дней в столице не рассматривается", — уточнил инсайдер.

Число умерших из-за ковида в России превысило 200 тысяч

Число умерших из-за ковида в России превысило 200 тысяч

Ранее в Москве зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. За последние несколько дней он увеличился почти на четверть, а уровень госпитализаций поднялся на 15%.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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