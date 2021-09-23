Глава МИД Украины до сих пор ждёт ответа от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"

Ранее дипломат уже критиковал организацию за отсутствие её представителей на саммите. Тогда пламенное выступление Кулебы прервал звонок Зеленского.