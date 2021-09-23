Глава МИД Украины до сих пор ждёт ответа от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"
Ранее дипломат уже критиковал организацию за отсутствие её представителей на саммите. Тогда пламенное выступление Кулебы прервал звонок Зеленского.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы получить от представителей ООН чёткий ответ на вопрос, почему организация не приняла участие в саммите "Крымская платформа". В эфире телеканала "Дом" дипломат заявил, что Киев до сих пор такого ответа не получил.
"Я хочу, как министр, как представитель государства — основателя ООН, услышать чёткий ответ от Организации Объединённых Наций — почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите "Крымской платформы"? НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия. Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал", — сказал министр.
"Договорились преследовать русских": В Крыму заявили о сговоре участников украинской "Крымской платформы"
Ранее Кулеба уже критиковал ООН из-за отсутствия представителей организации на саммите. Он утверждал, что ООН проигнорировала саммит по политическим мотивам. При этом пламенную критику главы украинского МИД в адрес организации прервал звонок президента страны Владимира Зеленского.
Саммит "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа, в нём участвовало более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Комментариев: 0