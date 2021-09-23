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Зеленский ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным

Об этом украинского президента спросили, когда он покидал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

22 сентября, 22:16
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, "когда он будет готов".

"Когда он будет готов", — ответил Зеленский на вопрос российского журналиста о встрече с Путиным, уходя из штаб-квартиры ООН.

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

При этом глава Незалежной отказался отвечать на вопросы, кто стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Позже в Киеве назвали условие встречи двух лидеров. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма. На полуострове сочли это условие неприемлемым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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