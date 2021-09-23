Зеленский ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, "когда он будет готов".

"Когда он будет готов", — ответил Зеленский на вопрос российского журналиста о встрече с Путиным, уходя из штаб-квартиры ООН.