Зеленский ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным
Об этом украинского президента спросили, когда он покидал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, "когда он будет готов".
"Когда он будет готов", — ответил Зеленский на вопрос российского журналиста о встрече с Путиным, уходя из штаб-квартиры ООН.
При этом глава Незалежной отказался отвечать на вопросы, кто стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Позже в Киеве назвали условие встречи двух лидеров. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма. На полуострове сочли это условие неприемлемым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно.
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