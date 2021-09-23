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В Совете Федерации пообещали чувствительный ответ на новые санкции США

Сенатор Джабаров считает, что американские конгрессмены испугались настроя Байдена на налаживание отношений между странами и теперь стремятся ухудшить их.

22 сентября, 21:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия ответит на новые американские санкции против чиновников и общественных деятелей, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона", приводит слова сенатора РИА "Новости".

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Говоря о предложении Конгресса США ввести санкции против журналистов из РФ, Джабаров отметил, что "американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ".

"Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами", — подчеркнул парламентарий.

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Джабаров обратил внимание на то, что предложение о новых санкциях появилось после заявления Байдена на Генассамблее ООН о необходимости вместе бороться с угрозами. Также сенатор выразил недоумение, зачем американские конгрессмены хотят ввести санкции против главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. "За то, что он боролся с пандемией?" спросил Джабаров.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц, бизнесменов и журналистов. Инициатива носит рекомендательный характер, окончательное решение остаётся за Белым домом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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