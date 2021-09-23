В Совете Федерации пообещали чувствительный ответ на новые санкции США

Россия ответит на новые американские санкции против чиновников и общественных деятелей, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Говоря о предложении Конгресса США ввести санкции против журналистов из РФ, Джабаров отметил, что "американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ".

"Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами", — подчеркнул парламентарий.

Джабаров обратил внимание на то, что предложение о новых санкциях появилось после заявления Байдена на Генассамблее ООН о необходимости вместе бороться с угрозами. Также сенатор выразил недоумение, зачем американские конгрессмены хотят ввести санкции против главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. "За то, что он боролся с пандемией?" — спросил Джабаров.