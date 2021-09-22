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"Должно произойти что-то мегакатастрофическое": В Киеве не планируют разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это нужно было делать ещё в 2014 году, а не сейчас.

22 сентября, 20:46
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Госдуму РФ в Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дом".

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Кулеба заметил, что пользы от разрыва дипотношений с Россией не будет. При этом он признал, что отношений между Киевом и Москвой практически нет.

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"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать — это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения — это неэффективно", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму. В Госдуме на это жёстко отреагировали. По словам депутата Константина Затулина, власти Незалежной не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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