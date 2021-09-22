Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Госдуму РФ в Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дом".

Кулеба заметил, что пользы от разрыва дипотношений с Россией не будет. При этом он признал, что отношений между Киевом и Москвой практически нет.

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать — это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения — это неэффективно", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму. В Госдуме на это жёстко отреагировали. По словам депутата Константина Затулина, власти Незалежной не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.