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Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России

Против этого выступает американская Торговая палата. Там считают, что поправка нанесёт значительный ущерб деятельности компаний США в РФ.

22 сентября, 20:08
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Конгрессмены предлагают запретить американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Причина — якобы вмешательство РФ в американские выборы, сообщает агентство Bloomberg.

Автором инициативы является демократ от штата Калифорния Брэд Шерман. Согласно его поправке, под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством РФ со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчёт о возможном иностранном вмешательстве в американские выборы. После получения данного доклада президент Соединённых Штатов должен принять решение о сохранении или приостановке санкций.

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Против законопроекта выступает Торговая палата США. Там считают, что поправка ограничивает возможности американских банков в обслуживании работающих в России корпоративных клиентов. По мнению представителей Торговой палаты, поправка окажет несущественное влияние на способность РФ "получать средства на мировых рынках", но в то же время нанесёт значительный ущерб деятельности американских компаний в России.

Как ожидается, Палата представителей примет проект оборонного бюджета в конце этой недели. Затем его обсудит Сенат США.

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Напомним, американские санкции в отношении российского суверенного долга вступили в силу 14 июня. Финансовым учреждениям США запретили покупать гособлигации РФ при первичном размещении. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что госдолг страны является одним из самых надёжных и низкорискованных в мире. Спрос на него останется высоким, несмотря на санкции США, подчеркнул глава Минфина.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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