Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Конгрессмены предлагают запретить американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Причина — якобы вмешательство РФ в американские выборы, сообщает агентство Bloomberg.

Автором инициативы является демократ от штата Калифорния Брэд Шерман. Согласно его поправке, под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством РФ со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчёт о возможном иностранном вмешательстве в американские выборы. После получения данного доклада президент Соединённых Штатов должен принять решение о сохранении или приостановке санкций.

Против законопроекта выступает Торговая палата США. Там считают, что поправка ограничивает возможности американских банков в обслуживании работающих в России корпоративных клиентов. По мнению представителей Торговой палаты, поправка окажет несущественное влияние на способность РФ "получать средства на мировых рынках", но в то же время нанесёт значительный ущерб деятельности американских компаний в России.

Как ожидается, Палата представителей примет проект оборонного бюджета в конце этой недели. Затем его обсудит Сенат США.