В постпредстве России при ООН сообщили, что все сотрудники здоровы
Ранее на самоизоляцию отправилась вся бразильская делегация из-за случая заражения ковидом.
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Среди сотрудников постоянного представительства России при ООН нет заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, комментируя заражение ковидом одного из участников Генассамблеи ООН, министра здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога.
"Все здоровы", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога. В связи с этим вся делегация страны на Генассамблее ООН была вынуждена отправиться на самоизоляцию.
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