В постпредстве России при ООН сообщили, что все сотрудники здоровы

Среди сотрудников постоянного представительства России при ООН нет заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, комментируя заражение ковидом одного из участников Генассамблеи ООН, министра здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога. В связи с этим вся делегация страны на Генассамблее ООН была вынуждена отправиться на самоизоляцию.