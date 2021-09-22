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В постпредстве России при ООН сообщили, что все сотрудники здоровы

Ранее на самоизоляцию отправилась вся бразильская делегация из-за случая заражения ковидом.

22 сентября, 19:34
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Среди сотрудников постоянного представительства России при ООН нет заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, комментируя заражение ковидом одного из участников Генассамблеи ООН, министра здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога.

"Все здоровы", — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога. В связи с этим вся делегация страны на Генассамблее ООН была вынуждена отправиться на самоизоляцию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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