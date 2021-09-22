Инфекционист спрогнозировал сроки выхода России на плато по заболеваемости ковидом

В России уровень заболеваемости коронавирусом стабилизируется в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна. Об этом рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

"Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато не произошло <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживём", — отметил медик в эфире телеканала "Москва 24".

Кроме того, специалист добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости ковидом не покажет более высокие значения, чем летний. Он подчеркнул, что сейчас идёт не четвёртая, а третья волна, просто растянутая по времени.

По словам инфекциониста, если новых опасных мутаций ковида не будет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который не должен будет дать нагрузки на систему здравоохранения.