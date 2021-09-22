Онищенко раскрыл, чем грипп коварнее ковида

От гриппа необходимо ежегодно вакцинироваться, поскольку он опаснее и коварнее коронавируса. Об этом рассказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Ковид всё-таки более консервативен. Он не меняется каждый год. Он меняется в каких-то деталях. Гриппозный штамм делает генетический дрейф очень серьёзный, и его наша иммунная система не узнаёт. Вот в чём особенность гриппа как коварной инфекции", — объяснил Онищенко.

Грипп, по словам депутата, обычно не проходит бесследно. У человека осложняются все хронические заболевания — от сердечно-сосудистых до эндокринных. Опасность болезни отражается и на статистике. В мире ковидом за два года переболело около 300 миллионов человек, а гриппом за три месяца — 400–900 миллионов.