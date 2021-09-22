Калининградский зоопарк объявил сбор одеял и пледов для орангутанов
Жители могут их принести в любой день и в любое удобное время к любому входу.
Фото © VK / Калининградский зоопарк
Калининградский зоопарк обратился к неравнодушным жителям с просьбой подарить ненужные пледы, одеяла и покрывала для орангутанов, чтобы они могли укрываться, прятаться, строить гнёзда, шалаши и наводить уют.
Но к подаркам есть несколько требований. Они должны быть без наполнителя, не ватные и не слишком грязные. После получения сотрудники зоопарка их постирают, продезинфицируют и передадут своим подопечным.
"Принести подарки можно в любой день в любое удобное для вас время к любому входу в зоопарк. Там их примут и передадут в Тропический дом", — говорится в официальной группе зоопарка во "ВКонтакте".
А ранее Ленинградский зоопарк показал прогулку маленькой альпаки Шарлотки. В учреждении отметили, что это большой шаг для Шарли, поскольку раньше она была очень пугливой и выходила на прогулку, только когда не было людей.
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