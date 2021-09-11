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"Стала совсем смелой": Ленинградский зоопарк показал прогулку маленькой альпаки Шарлотки

В учреждении отметили, что это большой шаг для Шарли, поскольку раньше она была очень пугливой и выходила на прогулку, только когда не было людей.

11 сентября, 04:38

Ленинградский зоопарк показал, как гуляет маленькая альпака Шарлотка. Видео © Instagram / spbzoopark

Ленинградский зоопарк в "Инстаграме" поделился видеозаписью, как маленькая альпака Шарлотка гуляет при посетителях, пишет газета "Петербургский дневник".

Отмечается, что это большой шаг для Шарли, поскольку раньше она была очень пугливой и выходила на прогулку, только когда не было людей.

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"Теперь Шарлотка стала совсем смелой, её любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист на территории. Она даже научилась перепрыгивать через небольшие препятствия!" — отметили в зоопарке.

Также там попросили посетителей не пугать малышку и посоветовали спрашивать у сотрудников, как правильно себя вести.

Ранее Лайф рассказывал, что в зоопарке Мадрида родились панды-близняшки. Малыши появились на свет с разницей более трёх с половиной часов. В ближайшие месяцы за ними и их мамой будут присматривать ветеринары.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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