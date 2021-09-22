Мизулина опровергла данные о передаче МВД полномочий по изъятию детей

В пакете поправок в Семейный кодекс не предусматривается расширения полномочий МВД по изъятию детей. Об этом заявила член Совета Федерации РФ Елена Мизулина, которая также является главой подкомитета по гражданскому и семейному праву.

"Относительно того, что полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребёнка, ровно всё наоборот. Сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту нет. Она может оказывать меры защиты, которые предусматривают временную передачу ребёнка родственникам, а если это невозможно, то в центр социальной реабилитации", — сказала она в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнила, что сейчас для того, чтобы отобрать ребёнка, достаточно того факта, что в квартире грязно. Теперь же предлагается эту практику кардинально изменить, исключив возможность "произвольного превращения детей в сирот, произвольного вторжения в семьи, в жилища и лишения родительских прав".

"Отобрание ребёнка предлагается только тогда, когда есть вступивший в законную силу обвинительный приговор в совершении сексуального преступления, преступления, связанного с телесными повреждениями или лишением жизни ребёнка", — подытожила Мизулина.