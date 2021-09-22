Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября
Рейсы будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю из Москвы или Петербурга в столицы этих государств.
Фото © shutterstock
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами: Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю по маршрутам Москва – Джибути, Москва – Веллингтон, Москва - Лима, Москва - Кейптаун, Москва - Йоханнесбург, а также Санкт-Петербург - Копенгаген.
Напомним, в конце августа на фоне улучшения эпидемиологической ситуации Россия увеличила количество рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр. Помимо этого было возобновлено авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.
Комментариев: 0