Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами: Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – говорится в сообщении.