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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

Рейсы будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю из Москвы или Петербурга в столицы этих государств.

22 сентября, 17:51
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами: Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю по маршрутам Москва – Джибути, Москва – Веллингтон, Москва - Лима, Москва - Кейптаун, Москва - Йоханнесбург, а также Санкт-Петербург - Копенгаген.

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября

Напомним, в конце августа на фоне улучшения эпидемиологической ситуации Россия увеличила количество рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр. Помимо этого было возобновлено авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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