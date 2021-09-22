В Петербурге развернули 200 дополнительных коек для ковидных пациентов

Дополнительные 200 коек развернули в петербургской больнице Святителя Луки, где лечатся пациенты с коронавирусом. По словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, такое решение было принято на случай резкого роста заболеваемости в городе.

"Мы разворачиваем дополнительно 200 коек, потому что предполагаем наперёд, будет или не будет увеличение [темпов распространения] инфекции. Сейчас количество госпитализаций остаётся на стабильном уровне, нет той волны, которая была в июне и июле", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Сараны, дополнительные койки позволят в случае наплыва пациентов сократить очереди и снизить нагрузку на систему здравоохранения города. Сейчас для людей с коронавирусом в Санкт-Петербурге работает 14 стационаров в общей сложности на 5313 коек. Из них на данный момент занято 4472, добавил зампред комитета. Чиновник добавил, что рост заболеваемости в регионе был ожидаем и связан с сезонными болезнями.

"Рост заболеваемости — это обычная сезонная вещь. Количество инфицированных, которое ежедневно определяет Роспотребнадзор, колеблется около тысячи — это нормально для сентября и октября", — сказал он.

Сарана добавил, что в Петербурге снизились темпы вакцинации, в связи с чем мэрия призывает всех, кто не прошёл профилактику коронавируса, сделать это. Кроме того, там также посоветовали сделать прививку от гриппа, но напомнили про месячный интервал между разными вакцинами от разных вирусов.