В России выявили новый вариант ковида с мутациями штаммов "бета" и "дельта"

Учёные из Нидерландов обнаружили в России новый вариант коронавируса с мутациями бета- и дельта-штаммов. Они рассказали про новую инфекцию в исследовании, размещённом в препринте на сайте bioRxiv.

"Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась ещё в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае-июне. В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин", — отмечается в публикации.

Биологи отметили, что случаи заражения этой разновидностью ковида выявлены также в Германии (92 пациента), в США, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Швейцарии. В России же эту мутацию подхватили 345 человек.