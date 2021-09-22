Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло столкновение маршрутной "газели" и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека, ещё 16 пострадали, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Страшная авария в Железноводске. Предварительно, двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет", — написал он в "Инстаграме".