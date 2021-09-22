Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
Отмечается, что в результате аварии травмы получила несовершеннолетняя девушка.
В Ставропольском крае произошло столкновение маршрутной "газели" и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека, ещё 16 пострадали, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.
"Страшная авария в Железноводске. Предварительно, двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет", — написал он в "Инстаграме".
Ранее три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре. Жертвами аварии стали три молодые пассажирки иномарки в возрасте от 20 до 22 лет.
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