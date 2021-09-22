РЭО выделил 2,9 млрд рублей на возведение двух мусорных заводов в Подмосковье

Набсовет РЭО выделил 2,9 миллиарда рублей на проекты мусорных заводов "Алексинский карьер" и "КПО Нева", которые построят в Московской области уже в конце 2021 года. Об этом заявил генеральный директор госкомпании Денис Буцаев в беседе с телеканалом "360".

"Формой финансирования так же, как и в остальных инвестпроектах, которые мы поддерживаем, станет выкуп облигационного займа. Такую меру поддержки для нас одобрило правительство в июле текущего года", — отметил Буцаев.

Мусоросортировочный комплекс "Алексинский карьер" построят в городском округе Клин. В год он сможет обрабатывать 950 тысяч тонн отходов. На вторичные материальные ресурсы здесь будут отправлять 213 тысяч тонн, на компостирование — 300 тысяч тонн ТКО.

Комплекс "КПО Нева" будет запущен в Солнечногорском городском округе до конца 2021 года. Из 500 тысяч тонн ТКО 150 тысяч тонн (30%) уйдут на компостирование, 123,5 тысячи тонн (25%) — на линию производства RDF-топлива, 104 тысячи тонн (20%) — на вторичные материальные ресурсы. Остальное отправится на современный объект захоронения ТКО, также построенный по проекту. На этот комплекс возложены большие надежды. За первый год работы "КПО Нева" должен выполнить задачу в рамках нацпроекта "Экология", когда на захоронение идут менее 50% ТКО.