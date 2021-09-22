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Звёзды "Секса в большом городе" назвали источником света умершего Уилли Гарсона

Исполнительница роли Саманты отметила, что 57-летний коллега был бесконечно смешным на экране и в реальной жизни.

22 сентября, 17:28
<p>Кадр из фильма <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/77042/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Секс в большом городе" / Kinopoisk</a></p>

Кадр из фильма "Секс в большом городе" / Kinopoisk

Звёзды сериала "Секс в большом городе" поделились воспоминаниями об ушедшем из жизни коллеге, актёре Уилли Гарсоне, который сыграл роль Стэнфорда Блэтча. Об этом сообщает издание People.

Ким Кэттролл, известная по роли Саманты, заявила, что смерть артиста — "ужасная потеря для семьи "Секса в большом городе". Синтия Никсон, исполнившая в сериале роль Миранды, рассказала, что очень любила работать с актёром, так как он всегда был источником света, дружбы и знаний о шоу-бизнесе.

"Он был бесконечно смешным на экране и в реальной жизни. Всегда был непревзойдённым профессионалом", поделилась актриса.

Сериальный муж Гарсона Марио Кантоне отметил, что Уилли был для него самым гениальным телевизионным партнёром, "подарком от богов".

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Напомним, в возрасте 57 лет умер актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе". По некоторым данным, он боролся с раком.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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