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"Динамо" одержало разгромную победу в первом матче Кубка России

Почин бело-голубых поддержал тульский "Арсенал", который удачно съездил в Брянск.

22 сентября, 17:02
<p>Фото © ФК "Динамо" Москва</p>

Фото © ФК "Динамо" Москва

Московское "Динамо" одержало разгромную победу над своими одноклубниками — "Динамо" из Ставрополя — со счётом 6:0.

Голами отметились Скопинцев, Макаров, Тюкавин, Фомин, Игбун и дебютант основного состава — 18-летний Ярослав Гладышев. По ходу матча у столичной команды было достаточно внушительное преимущество.

Почин бело-голубых поддержал тульский "Арсенал", который разгромил ещё одно "Динамо", на сей раз из Брянска — 6:1. Голы в составе команды Миодрага Божовича забили Сокол, Панченко, Хлусевич, Кангва, Давиташвили и Тудорие. У проигравших мячом отметился Новиков.

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Куда сложнее было подмосковным "Химкам", которые отправились в гости к "Саранску". Основное время завершилось со счётом 1:1 после голов Долгова и Юсупова. В серии пенальти удача улыбнулась команде из Мордовии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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