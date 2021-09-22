"Динамо" одержало разгромную победу в первом матче Кубка России
Почин бело-голубых поддержал тульский "Арсенал", который удачно съездил в Брянск.
Фото © ФК "Динамо" Москва
Московское "Динамо" одержало разгромную победу над своими одноклубниками — "Динамо" из Ставрополя — со счётом 6:0.
Голами отметились Скопинцев, Макаров, Тюкавин, Фомин, Игбун и дебютант основного состава — 18-летний Ярослав Гладышев. По ходу матча у столичной команды было достаточно внушительное преимущество.
Почин бело-голубых поддержал тульский "Арсенал", который разгромил ещё одно "Динамо", на сей раз из Брянска — 6:1. Голы в составе команды Миодрага Божовича забили Сокол, Панченко, Хлусевич, Кангва, Давиташвили и Тудорие. У проигравших мячом отметился Новиков.
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Куда сложнее было подмосковным "Химкам", которые отправились в гости к "Саранску". Основное время завершилось со счётом 1:1 после голов Долгова и Юсупова. В серии пенальти удача улыбнулась команде из Мордовии.
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