"Динамо" одержало разгромную победу в первом матче Кубка России

Московское "Динамо" одержало разгромную победу над своими одноклубниками — "Динамо" из Ставрополя — со счётом 6:0.

Голами отметились Скопинцев, Макаров, Тюкавин, Фомин, Игбун и дебютант основного состава — 18-летний Ярослав Гладышев. По ходу матча у столичной команды было достаточно внушительное преимущество.

Почин бело-голубых поддержал тульский "Арсенал", который разгромил ещё одно "Динамо", на сей раз из Брянска — 6:1. Голы в составе команды Миодрага Божовича забили Сокол, Панченко, Хлусевич, Кангва, Давиташвили и Тудорие. У проигравших мячом отметился Новиков.