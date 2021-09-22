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Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Наша команда не сумела обойтись без нервной концовки, однако всё же удержала победу.

22 сентября, 16:11
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по мини-футболу стала четвертьфиналистом чемпионата мира, который проходит в Литве.

В матче 1/8 финала наша команда обыграла сборную Вьетнама со счётом 3:2. Авторами голов в составе россиян стали Робиньо и дважды Чешкала. У соперников отличились Нгуен и Пхам. При этом нашу сборная ждала нервная концовка, в которой всё же удалось удержать преимущество.

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем пары Аргентина – Парагвай.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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