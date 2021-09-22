Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу стала четвертьфиналистом чемпионата мира, который проходит в Литве.

В матче 1/8 финала наша команда обыграла сборную Вьетнама со счётом 3:2. Авторами голов в составе россиян стали Робиньо и дважды Чешкала. У соперников отличились Нгуен и Пхам. При этом нашу сборная ждала нервная концовка, в которой всё же удалось удержать преимущество.