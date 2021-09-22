От Генпрокуратуры РФ потребовали признать издание The Bell иноагентом

Российский активист и правозащитник Александр Ионов обратился к Генпрокуратуре РФ с требованием проверить финансирование интернет-издания The Bell и признать его иностранным агентом.

"У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской", — сказал Ионов ТАСС.

По его словам, Осетинская основала проект The Bell в 2017 году после обучения в Стэнфордском университете, а в 2018-м она встречалась с несколькими людьми, предположительно, работающими на ЦРУ, после чего начала получать "прямое финансирование из разных организаций". Ионов утверждает, что Investigative Studios Inc ежегодно выделяет изданию 132 тысячи долларов целевого финансирования и это не единственная обнаруженная организация.

Со своей стороны издание сообщает, что "управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования". Там утверждают, что Investigative Studios — это частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017–2018 годах для платформ HBO и Amazon.