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От Генпрокуратуры РФ потребовали признать издание The Bell иноагентом

По мнению правозащитника, основательница СМИ в 2018 году встречалась с людьми, предположительно, работающими на ЦРУ.

22 сентября, 17:10
<p>Фото © Генеральная прокуратура РФ</p>

Фото © Генеральная прокуратура РФ

Российский активист и правозащитник Александр Ионов обратился к Генпрокуратуре РФ с требованием проверить финансирование интернет-издания The Bell и признать его иностранным агентом.

"У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской", — сказал Ионов ТАСС.

По его словам, Осетинская основала проект The Bell в 2017 году после обучения в Стэнфордском университете, а в 2018-м она встречалась с несколькими людьми, предположительно, работающими на ЦРУ, после чего начала получать "прямое финансирование из разных организаций". Ионов утверждает, что Investigative Studios Inc ежегодно выделяет изданию 132 тысячи долларов целевого финансирования и это не единственная обнаруженная организация.

Со своей стороны издание сообщает, что "управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования". Там утверждают, что Investigative Studios — это частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017–2018 годах для платформ HBO и Amazon.

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Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о том, что закон об иноагентах может быть скорректирован, но речь о его отмене не идёт. Совет Федерации готов уточнить вызывающие вопросы пункты, если такую необходимость подтвердит правоприменительная практика.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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