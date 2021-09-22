Мужчины оказались в полтора раза сильнее женщин — претенденток в отряд космонавтов
Отбор по физподготовке стал ключевым тестированием ЦПК: не прошедшие его кандидаты не допускались к дальнейшим испытаниям.
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Эксперты отметили низкий уровень физической подготовки у женщин, которые пытались пройти третий открытый набор в отряд космонавтов, по сравнению с мужчинами. Такие данные предоставил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в журнале "Пилотируемые полёты в космос".
"Расчётные данные показывают, что прошедшие отбор претенденты-мужчины в среднем оказались существенно (в полтора раза) более физически подготовленными, чем прошедшие отбор женщины", — говорится в публикации.
Среди женщин отбор по физической подготовке прошли шесть из девяти претенденток. Мужчины (гражданские и военные) показали примерно одинаковую физическую подготовку. В целом отбор по физподготовке стал ключевым тестированием: не прошедшие его претенденты в космонавты далее не допускались, заключили специалисты.
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