Мужчины оказались в полтора раза сильнее женщин — претенденток в отряд космонавтов

Эксперты отметили низкий уровень физической подготовки у женщин, которые пытались пройти третий открытый набор в отряд космонавтов, по сравнению с мужчинами. Такие данные предоставил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в журнале "Пилотируемые полёты в космос".

"Расчётные данные показывают, что прошедшие отбор претенденты-мужчины в среднем оказались существенно (в полтора раза) более физически подготовленными, чем прошедшие отбор женщины", — говорится в публикации.

Среди женщин отбор по физической подготовке прошли шесть из девяти претенденток. Мужчины (гражданские и военные) показали примерно одинаковую физическую подготовку. В целом отбор по физподготовке стал ключевым тестированием: не прошедшие его претенденты в космонавты далее не допускались, заключили специалисты.