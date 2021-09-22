НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мужчины оказались в полтора раза сильнее женщин — претенденток в отряд космонавтов

Отбор по физподготовке стал ключевым тестированием ЦПК: не прошедшие его кандидаты не допускались к дальнейшим испытаниям.

22 сентября, 17:33
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/25915/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © Роскосмос

Эксперты отметили низкий уровень физической подготовки у женщин, которые пытались пройти третий открытый набор в отряд космонавтов, по сравнению с мужчинами. Такие данные предоставил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в журнале "Пилотируемые полёты в космос".

"Расчётные данные показывают, что прошедшие отбор претенденты-мужчины в среднем оказались существенно (в полтора раза) более физически подготовленными, чем прошедшие отбор женщины", — говорится в публикации.

Среди женщин отбор по физической подготовке прошли шесть из девяти претенденток. Мужчины (гражданские и военные) показали примерно одинаковую физическую подготовку. В целом отбор по физподготовке стал ключевым тестированием: не прошедшие его претенденты в космонавты далее не допускались, заключили специалисты.

Вторая группа девушек-машинистов осенью выйдет на маршруты в метро Москвы

Вторая группа девушек-машинистов осенью выйдет на маршруты в метро Москвы

Ранее лётчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре. У команды останется несколько дней на отдых, однако встречи с родственниками будут ограничены.

Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1