НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября

Решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в восточноафриканской стране.

22 сентября, 18:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", — говорится в заявлении.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

При этом в оперштабе уточнили, что увеличивается количество авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля, при этом каждый месяц оперштаб продлевает запрет на полёты в эту страну. Причина заключается в сложной ситуации с коронавирусом в африканском государстве. Кроме того, из этой страны жители РФ привозили домой не только ковид, но и малярию.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1