Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября
Решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в восточноафриканской стране.
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", — говорится в заявлении.
При этом в оперштабе уточнили, что увеличивается количество авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.
Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля, при этом каждый месяц оперштаб продлевает запрет на полёты в эту страну. Причина заключается в сложной ситуации с коронавирусом в африканском государстве. Кроме того, из этой страны жители РФ привозили домой не только ковид, но и малярию.
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