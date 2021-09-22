Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", — говорится в заявлении.

При этом в оперштабе уточнили, что увеличивается количество авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.