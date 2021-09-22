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Регион
Опубликовано 22 сентября 2021, 21:08

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в восточноафриканской стране.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", — говорится в заявлении.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября, пишет Life.ru
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября, пишет Life.ru

При этом в оперштабе уточнили, что увеличивается количество авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля, при этом каждый месяц оперштаб продлевает запрет на полёты в эту страну. Причина заключается в сложной ситуации с коронавирусом в африканском государстве. Кроме того, из этой страны жители РФ привозили домой не только ковид, но и малярию.

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Иван Косицын
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