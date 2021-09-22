Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в заговоре против него из-за общего поместья

Актёр Брэд Питт обвинил бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли, в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником во Франции. Соответствующий исковой документ подан в суд Люксембурга, пишет таблоид Daily Mail.

Издание уточняет, что особняк называется Chateau Miraval и его площадь составляет 405 гектаров. Общая стоимость имения — свыше 160 миллионов долларов. Питт и Джоли поженились там в 2014 году. Теперь же актёр в своём иске утверждает, что экс-супруга "систематически препятствует" ему распоряжаться своей долей собственности.

Юристы Питта говорят, что Анджелина якобы пытается продать свою часть поместья за символическую сумму, что поможет ей лишить бывшего супруга права распоряжаться им и получать прибыль, хотя он ранее вложил в этот проект немалое количество времени и денег. В разговоре с изданием близкий к голливудской звезде источник назвал Джоли "мстительной нарушительницей правил".