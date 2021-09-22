В Сейме Латвии объяснили запрет на использование георгиевских лент
Депутат предположил, что в парламенте не знают происхождения этого атрибута памяти.
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Депутат латвийского сейма, лидер партии "Согласие" Янис Урбанович прокомментировал в беседе с изданием "Газета.ru" запрет на ношение георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. По его мнению, это связано с русофобией.
"Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство (в сейме). Решение направлено против России, а не против самого символа", — заявил депутат.
Урбанович также отметил, что, вероятнее всего, в парламенте Латвии не знают истории происхождения георгиевской ленточки. И не имеют представления о том, что многие латвийские стрелки с гордостью её носили в Первую мировую войну. Депутат при этом считает формулировку "публичное мероприятие" довольно размытой и неясной.
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Ранее Лайф сообщал о том, что профильная комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на георгиевскую ленту. Депутаты считают, что для общества республики "неприемлемы ценности, которые несёт собой этот символ".
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