Делегация Бразилии на Генассамблее ООН ушла на самоизоляцию из-за случая ковида
Коронавирусом заразился глава Министерства здравоохранения страны Марселу Кейрога.
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В Нью-Йорке делегация Бразилии, участвующая в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отправилась на самоизоляцию после заражения ковидом одного из представителей страны. Об этом сообщил офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Страна, о которой идёт речь, подтвердила, что вся делегация решила уйти на самоизоляцию на 14 дней", — уточнили в офисе.
Как рассказали источники ТАСС, ковид выявили у главы Минздрава Бразилии Марселу Кейроги. Нет официальной информации о том, где именно самоизолировались делегаты. Однако, по данным одного из собеседников агентства, почти вся делегация вернулась в Бразилию, а Кейрога остался в США.
Ранее стало известно, что из-за отсутствия прививки от коронавируса не пустили в ресторан президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
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