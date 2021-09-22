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Делегация Бразилии на Генассамблее ООН ушла на самоизоляцию из-за случая ковида

Коронавирусом заразился глава Министерства здравоохранения страны Марселу Кейрога.

22 сентября, 18:48
<p>Фото © Timothy A. Clary-Pool / Getty Images</p>

Фото © Timothy A. Clary-Pool / Getty Images

В Нью-Йорке делегация Бразилии, участвующая в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отправилась на самоизоляцию после заражения ковидом одного из представителей страны. Об этом сообщил офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Страна, о которой идёт речь, подтвердила, что вся делегация решила уйти на самоизоляцию на 14 дней", — уточнили в офисе.

Как рассказали источники ТАСС, ковид выявили у главы Минздрава Бразилии Марселу Кейроги. Нет официальной информации о том, где именно самоизолировались делегаты. Однако, по данным одного из собеседников агентства, почти вся делегация вернулась в Бразилию, а Кейрога остался в США.

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Ранее стало известно, что из-за отсутствия прививки от коронавируса не пустили в ресторан президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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