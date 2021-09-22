Онкологи назвали безобидные симптомы злокачественной опухоли

Онкологи из медклиники Mayo Clinic рассказали о том, на какие сигналы своего организма необходимо обратить внимание, чтобы не проглядеть опасный вид рака. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Так, припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина — злокачественной опухоли. Отёк также может быть вызван избытком поражённых лимфоцитов. По словам врачей, эти симптомы кажутся безобидными, потому что не сопровождаются болью. Среди тревожных звоночков медики отмечают и повышенную потливость по ночам, ненамеренную потерю веса, озноб, постоянный кашель или одышку, а также зуд кожи по всему телу.

Не замечая первые симптомы, больные позволяют перерасти коварному недугу в более агрессивный тип, предупреждают врачи. По их словам, это может продолжаться на протяжении пяти или даже десяти лет, прежде чем проявятся явные следы поражения организма.