Патриарх Кирилл вручил Голиковой орден святой Евфросинии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии. Заместитель председателя Правительства РФ встретилась с главой Русской православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции Данилового монастыря 22 сентября.

"Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения Предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", — сообщает РПЦ.

Вручая награду, глава РПЦ подчеркнул, что зампред Правительства РФ удостоена "всех трёх степеней этого ордена".