НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Патриарх Кирилл вручил Голиковой орден святой Евфросинии

Им награждаются женщины, которые внесли особый вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе.

22 сентября, 19:03
<p>Фото © <a href="https://foto.patriarchia.ru/news/vstrecha-svyateyshego-patriarkha-kirilla-s-zamestitelem-predsedatelya-pravitelstva-rf-t-a-golikovoy-2021-09-22/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Московского патриархата</a></p>

Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии. Заместитель председателя Правительства РФ встретилась с главой Русской православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции Данилового монастыря 22 сентября.

"Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения Предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", сообщает РПЦ.

Вручая награду, глава РПЦ подчеркнул, что зампред Правительства РФ удостоена "всех трёх степеней этого ордена".

Патриарх Кирилл вручил Матвиенко орден Святой равноапостольной княгини Ольги

Патриарх Кирилл вручил Матвиенко орден Святой равноапостольной княгини Ольги

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского. В сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на больших видеоэкранах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1