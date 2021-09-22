Патриарх Кирилл вручил Голиковой орден святой Евфросинии
Им награждаются женщины, которые внесли особый вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии. Заместитель председателя Правительства РФ встретилась с главой Русской православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции Данилового монастыря 22 сентября.
"Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения Предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", — сообщает РПЦ.
Вручая награду, глава РПЦ подчеркнул, что зампред Правительства РФ удостоена "всех трёх степеней этого ордена".
Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского. В сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на больших видеоэкранах.
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