Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины
В качестве примера он привёл ситуацию с AUKUS, из-за которого возникли трения в отношениях США и Европы.
Фото © ТАСС / AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Без Украины НАТО будет гораздо более слабым военно-политическим союзом, заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.
"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина наконец-то может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства, как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно", — сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что текущая ситуация в мире довольно неспокойная. В частности, наблюдаются трения в отношениях США и Европы по вопросам оборонных контрактов и создания военных объединений.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.
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