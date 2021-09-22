Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины

Без Украины НАТО будет гораздо более слабым военно-политическим союзом, заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина наконец-то может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства, как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно", — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что текущая ситуация в мире довольно неспокойная. В частности, наблюдаются трения в отношениях США и Европы по вопросам оборонных контрактов и создания военных объединений.