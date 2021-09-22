НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины

В качестве примера он привёл ситуацию с AUKUS, из-за которого возникли трения в отношениях США и Европы.

22 сентября, 18:44
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Manuel Balce Ceneta</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Без Украины НАТО будет гораздо более слабым военно-политическим союзом, заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина наконец-то может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства, как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно", — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что текущая ситуация в мире довольно неспокойная. В частности, наблюдаются трения в отношениях США и Европы по вопросам оборонных контрактов и создания военных объединений.

Министр обороны Франции объявила о пересмотре концепции НАТО из-за AUKUS

Министр обороны Франции объявила о пересмотре концепции НАТО из-за AUKUS

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

На Украине заявили, что по машине советника Зеленского стреляли венгерскими патронами

сегодня в 19:31

Глава МВД Украины призвал не спешить с выводами о "русском следе" в покушении на Шефира

сегодня в 13:15

Польской компании PGNiG разрешили участвовать в сертификации "Северного потока – 2"

сегодня в 19:06

Онкологи назвали безобидные симптомы злокачественной опухоли

сегодня в 19:17

В России снизились цены на морковь, капусту и лук

сегодня в 19:07

Новости партнеров

Layer 1