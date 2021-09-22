НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два 18-летних парня из Уфы продали мужчине невидимого енота

Предприимчивых молодых людей нашли, против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

22 сентября, 18:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Житель Заинска в Татарстане заплатил лжеторговцам из Интернета 2 тысячи рублей за енота, но животное мужчине так и не привезли, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что покупатель общался с аферистами в мессенджере. После перевода денег они испарились. Личности и местонахождение злоумышленников были установлены. Ими оказались два 18-летних жителя Уфы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы

Каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы

Ранее Лайф рассказывал, как, по мнению эксперта, распознать мошенника на сайте частных объявлений. Отмечается, что мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1