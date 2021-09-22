Два 18-летних парня из Уфы продали мужчине невидимого енота
Предприимчивых молодых людей нашли, против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Фото © Pexels
Житель Заинска в Татарстане заплатил лжеторговцам из Интернета 2 тысячи рублей за енота, но животное мужчине так и не привезли, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Уточняется, что покупатель общался с аферистами в мессенджере. После перевода денег они испарились. Личности и местонахождение злоумышленников были установлены. Ими оказались два 18-летних жителя Уфы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее Лайф рассказывал, как, по мнению эксперта, распознать мошенника на сайте частных объявлений. Отмечается, что мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить.
Комментариев: 0