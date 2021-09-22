Макрон согласился вернуть отозванного посла Франции в США
Дипломат начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами в Вашингтоне.
Фото © Facebook / Emmanuel Macron
В ходе телефонных переговоров президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона главы государств приняли решение вернуть в Вашингтон ранее отозванного посла Франции. В пресс-службе Белого дома сообщили, что французский дипломат прилетит в Соединённые Штаты на следующей неделе.
"Президент Эмманюэль Макрон решил, что посол Франции вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Затем он начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США", — говорится в сообщении.
Американский президент в ходе переговоров подтвердил, что США считают вовлечение Франции в Тихоокеанский регион стратегически необходимым.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.
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