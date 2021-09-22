Макрон согласился вернуть отозванного посла Франции в США

В ходе телефонных переговоров президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона главы государств приняли решение вернуть в Вашингтон ранее отозванного посла Франции. В пресс-службе Белого дома сообщили, что французский дипломат прилетит в Соединённые Штаты на следующей неделе.

"Президент Эмманюэль Макрон решил, что посол Франции вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Затем он начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США", — говорится в сообщении.

Американский президент в ходе переговоров подтвердил, что США считают вовлечение Франции в Тихоокеанский регион стратегически необходимым.