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Макрон согласился вернуть отозванного посла Франции в США

Дипломат начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами в Вашингтоне.

22 сентября, 18:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Фото © Facebook / Emmanuel Macron

В ходе телефонных переговоров президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона главы государств приняли решение вернуть в Вашингтон ранее отозванного посла Франции. В пресс-службе Белого дома сообщили, что французский дипломат прилетит в Соединённые Штаты на следующей неделе.

"Президент Эмманюэль Макрон решил, что посол Франции вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Затем он начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США",  говорится в сообщении.

Американский президент в ходе переговоров подтвердил, что США считают вовлечение Франции в Тихоокеанский регион стратегически необходимым.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций

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Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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