Министр обороны Франции объявила о пересмотре концепции НАТО из-за AUKUS
Париж заявил о необходимости напомнить Вашингтону о причине существования Североатлантического альянса.
Кадр из видео © Sénat vidéo
На фоне выхода Австралии из сделки по французским подлодкам и создания AUKUS Франция и Германия заявили о необходимости пересмотреть стратегическую концепцию НАТО. Их поддержали другие члены альянса. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на заседании сената страны.
"Какие выводы нам нужно сделать после этой ситуации? Выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю", — ответила Парли на вопрос, который задал сенатор Жан-Мишель Уллегат.
По словам министра, в НАТО отсутствует реальный политический диалог между членами альянса, несмотря на формат объединения. Эпизод с Австралией подтвердил это. Однако это не означает необходимость в тот же час выходить из состава блока, но нужно пересмотреть общую концепцию.
"Причина существования НАТО — трансатлантическая безопасность. Это то, о чём мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнёры решили по нашей инициативе, а также по инициативе Германии начать пересмотр стратегической концепции альянса", — сказала Парли.
В сенате её реплики встретили общим негодованием. Сенатор Уллегат поинтересовался, почему президент и премьер-министр не знали о создании нового объединения США, Великобритании и Австралии. Также он заметил, что Франция упустила "сделку века", а также навредила своим позициям в мире и Индокитае.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции решение Австралии назвали ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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