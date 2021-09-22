Министр обороны Франции объявила о пересмотре концепции НАТО из-за AUKUS

На фоне выхода Австралии из сделки по французским подлодкам и создания AUKUS Франция и Германия заявили о необходимости пересмотреть стратегическую концепцию НАТО. Их поддержали другие члены альянса. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на заседании сената страны.

"Какие выводы нам нужно сделать после этой ситуации? Выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю", — ответила Парли на вопрос, который задал сенатор Жан-Мишель Уллегат.

По словам министра, в НАТО отсутствует реальный политический диалог между членами альянса, несмотря на формат объединения. Эпизод с Австралией подтвердил это. Однако это не означает необходимость в тот же час выходить из состава блока, но нужно пересмотреть общую концепцию.

"Причина существования НАТО — трансатлантическая безопасность. Это то, о чём мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнёры решили по нашей инициативе, а также по инициативе Германии начать пересмотр стратегической концепции альянса", — сказала Парли.