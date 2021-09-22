Российские космонавты обнаружили лишнюю плесень на МКС
Превышение концентрации микроорганизмов было зафиксировано при обследовании старейшего модуля "Заря".
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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков зафиксировали превышение концентрации плесени в старейшем модуле МКС. Об этом сообщает журнал Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полёты в космос".
"Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон", — говорится в публикации.
Пробы, о которых идёт речь, были взяты на российском сегменте МКС ещё в конце января 2021 года. При регламентированном количестве в 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха в районе панели номер 103 модуля "Заря" уровень составил 110 колониеобразующих единиц, то есть, в принципе, превышение незначительное.
Напомним, что в конце лета на иллюминаторах МКС обнаружили глубокие полости. Их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако это напрасно: летать на станции без иллюминаторов бессмысленно. А до того космонавты обнаружили несквозные трещины в том же старейшем модуле "Заря". Существуют опасения, что они начнут расползаться по примеру предыдущих.
Впрочем, космонавты уже давно говорят, что МКС дышит на ладан. По оценке руководителя полёта российского сегмента станции Владимира Соловьёва, 80% систем модуля "Звезда" вышли за гарантийный срок эксплуатации.
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