Российские космонавты обнаружили лишнюю плесень на МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков зафиксировали превышение концентрации плесени в старейшем модуле МКС. Об этом сообщает журнал Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полёты в космос".

"Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон", — говорится в публикации.

Пробы, о которых идёт речь, были взяты на российском сегменте МКС ещё в конце января 2021 года. При регламентированном количестве в 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха в районе панели номер 103 модуля "Заря" уровень составил 110 колониеобразующих единиц, то есть, в принципе, превышение незначительное.

Напомним, что в конце лета на иллюминаторах МКС обнаружили глубокие полости. Их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако это напрасно: летать на станции без иллюминаторов бессмысленно. А до того космонавты обнаружили несквозные трещины в том же старейшем модуле "Заря". Существуют опасения, что они начнут расползаться по примеру предыдущих.